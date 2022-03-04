Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Denizlispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Balıkesirspor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor – Ümraniyespor maçı 7 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor – Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Eyüpspor – Ümraniyespor maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Olcar görev alacak.