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Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Balıkesirspor ve Eskişehirspor , TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Peki, Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları başlıyor. Haftanın ilk maç gününde oynanacak Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alacak olan mücadeleyi milyonlarca futbolsever bekliyor. Bu sezon ligde, 11 maça çıkan Balıkesirspor, 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Eskişehirspor ise 13 maçta 1 puan toplayarak ligin son sırasında yer aldı. Bu ligde Balıkesirspor evinde 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Eskişehirspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 13 maçtır kazanamıyor. Peki, Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligde, Balıkesirspor, Eskişehirspor'u evinde ağırlıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Furkan Ürün üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Balıkesirspor - Eskişehirspor maçı da, Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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