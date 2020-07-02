Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 31.hafta maçında Balıkesirspor - Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

BALIKESİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Temmuz 20:00'da başlayacak. Karşılaşma, Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Gökmen Baltacı üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Temmuz 20:00'da beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Kağan Kayalı, Abdulkadir Kayalı, Ketheveoma, Serdar Güncü, Anıl Taşdemir, Aly Malle, Antonio Mirsic

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Attamah, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Ramazan Civelek, Erik Sabo, Emeghara