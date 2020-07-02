Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak olan maçta Balıkesirspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...
Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 31.hafta maçında Balıkesirspor - Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....
BALIKESİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Temmuz 20:00'da başlayacak. Karşılaşma, Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Gökmen Baltacı üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Temmuz 20:00'da beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Kağan Kayalı, Abdulkadir Kayalı, Ketheveoma, Serdar Güncü, Anıl Taşdemir, Aly Malle, Antonio Mirsic
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Attamah, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Ramazan Civelek, Erik Sabo, Emeghara
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