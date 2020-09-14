TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları bu akşam oynanacak 2 karşılaşma ile sonlanıyor. Hafta sonu oldukça heyecanlı geçen maçların ardından bu akşamda, zorlu iki maç bulunuyor. Bu akşamın önemli maçlarından birisi ise Balıkesirspor ile Giresunspor arasında oynanacak. Bu akşam karşı karşıya gelecek iki takımda geçen sezonu orta sıralarda bitirmişti.

2020-2021 sezonuna iyi başlamak isteyen Balıkesirspor ve Giresunspor bu akşam oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Balıkesirspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor ve Giresunspor arasında oynanacak maç, 14 Eylül Pazartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Zorlu maçı hakem, Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutuhan Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından TRT, tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen olarak ekranlarına taşıyor. Balıkesirspor - Giresunspor arasındaki maçta TRT Spor kanalından saat 19.00'da izlenebilir. Karşılaşma aynı zamanda, beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından yayınlanacak.