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Balıkesirspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Balıkesirspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki Balıkesirspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Balıkesirspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Balıkesirspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor – İstanbulspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor – İstanbulspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Balıkesirspor – İstanbulspor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Soyutürk görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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