Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Balıkesirspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BALIKESİRSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Manisa FK maçı 26 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Manisa FK maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR - MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Balıkesirspor - Manisa FK maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Enes Kanpara görev alacak.