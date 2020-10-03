TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. 4. haftanın zorlu mücadelesinde Balıkesirspor - Menemenspor'u ağırlayacak. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşma hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu sezon ligde 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyeti bulunan Balıkesirspor, 3 puanla 13. sırada yer alıyor. Menemenspor ise 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Kötü gidişatı bulunan iki takımda galibiyet alarak ligde çıkışa geçmek istiyor. Peki, Balıkesirspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor - Menemenspor maçı oynanacak. Karşılaşma, 4 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Balıkesir Atatürk stadında oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Selahattin Altay üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 4 Ekim Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan Balıkesirspor - Menemenspor maçı ise TRT Avaz kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.