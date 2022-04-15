Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Menemenspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Balıkesirspor - Menemenspor maçı canlı izle | Balıkesirspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Balıkesirspor ile Menemenspor arasındaki maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve M. Şahan Yılmaz yapıyor.

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Balıkesirspor ile Menemenspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BALIKESİRSPOR İLK 11

19. ATİLLA ÖZMEN

53. BİROL PARLAK

35. BATUHAN İŞÇİLER

6. DOĞA İŞERİ

2. ERDEM GÖKÇE

14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE

90. FOXI KETHEVOAMA

20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO

17. OĞUZ HAN AYNAOĞLU

18. MAHATMA OSUMANU OTOO

10. ANIL TAŞDEMİR

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

6. MAHAMADOU BA

13. ABDOULAYE CISSE

21. ÖMER ŞAHBAŞ

27. TONI CORREIA GOMES

28. ABDULLAH AYDIN

44. OĞUZHAN ÇAPAR

54. BATUHAN KIRDAROĞLU

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

90. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE