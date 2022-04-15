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Balıkesirspor - Menemenspor maçı canlı izle | Balıkesirspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Balıkesirspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Balıkesirspor - Menemenspor maçı canlı izle | Balıkesirspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Balıkesirspor - Menemenspor maçı canlı izle | Balıkesirspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesirspor  ile Menemenspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda  Balıkesirspor - Menemenspor maçı canlı izle | Balıkesirspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Balıkesirspor ile Menemenspor arasındaki maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve M. Şahan Yılmaz yapıyor.

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE 

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Balıkesirspor ile Menemenspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor. 

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BALIKESİRSPOR İLK 11

19. ATİLLA ÖZMEN
53. BİROL PARLAK
35. BATUHAN İŞÇİLER
6. DOĞA İŞERİ
2. ERDEM GÖKÇE
14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE
90. FOXI KETHEVOAMA
20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO
17. OĞUZ HAN AYNAOĞLU
18. MAHATMA OSUMANU OTOO
10. ANIL TAŞDEMİR

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
6. MAHAMADOU BA
13. ABDOULAYE CISSE
21. ÖMER ŞAHBAŞ
27. TONI CORREIA GOMES
28. ABDULLAH AYDIN
44. OĞUZHAN ÇAPAR
54. BATUHAN KIRDAROĞLU
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
90. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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