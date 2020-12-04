Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 12. hafta heyecanı sürüyor. Cumartesi günü oynanacak maçlar arasında bulunan Balıkesirspor - Samsunspor karşılaşmasının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde liderlik kovalayan takımlar arasında yer alan Samsunspor, 11 maçta topladığı 20 puan ile lider Altınordu'nun 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Balıkesirspor ise ligin orta sıralarında yer alan ekiplerden birisi. 11 maçta 14 puan toplayan Balıkesirspor 10. sırada bulunuyor. Peki, Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak Balıkesirspor - Samsunspor maçı, 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Balıkesirspor - Samsunspor maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI ERTELENDİ7

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu ile 6 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.

Açıklamada, "Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.