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Balıkesirspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de erteleme maçı Balıkesirspor-Samsunspor hafta içi oynanacak. Peki, Balıkesirspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Balıkesirspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz haftalarda Balıkesirspor'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Balıkesirspor-Samsunspor maçı bu hafta içi oynanacak. Zorlu mücadele öncesi tüm detaylı bilgileri haberimizde verdik. Balıkesirspor, bu sezon ligde 12 maça çıktı. Bu maçlarda 15 puan toplayan Balıkesirspor, 12. sırada yer alıyor. Samsunspor ise bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig'de, 13 maça çıktı ve 21 puan kazandı. Samsun ekibi, 7. sırada bulunuyor. Bu ligde Balıkesirspor evinde 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Samsunspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Balıkesirspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Balıkesirspor-Samsunspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem, Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Kamil Çetin üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Balıkesirspor-Samsunspor maçı da 15 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Spor'dan izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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