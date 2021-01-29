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Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında oynanacak olan Balıkesirspor - Tuzlaspor maçını izlemek isteyenler Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle arama başlığını araştırıyor. İşte detaylar...

Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Balıkesirspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Balıkesirspor, ligde 18 maçta topladığı 16 puan ile 16. sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 18 maçta 30 puan toplayabildi ve ligin 8. sırasında bulundu. Bu ligde Balıkesirspor evinde 6 maçtır kazanamıyor, toplamda 9 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Tuzlaspor toplamda 3 maçtır kaybediyor. Peki, Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR-TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor - Tuzlaspor mücadelesi, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda 30 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Murat Şener üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 19.00'da izlenebilir.

BALIKESİRSPOR- TUZLASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Balıkesirspor: Vukovic, Mert, Birol, Batuhan, Doğa, Cumali, Anıl, Hasan, Muhammet Enes, Bezjak, Enes İslam

Tuzlaspor: Haydar, Samet,İsmail, Rotman, Ferhat, Muhammed, Cajic, Pucko, Gökcan, Ahmet, Rogerio

BALIKESİRSPOR- TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Balıkesir - Tuzlaspor maçını izlemek için linke tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü
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