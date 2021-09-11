Balıkesirspor – Tuzlaspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Balıkesirspor – Tuzlaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Balıkesirspor – Tuzlaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Balıkesirspor- Tuzlaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Balıkesirspor-Tuzlaspor maçı 13.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Balıkesirspor- Tuzlaspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Balıkesirspor– Tuzlaspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Balıkesirspor - Tuzlaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Balıkesirspor – Tuzlaspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Balıkesirspor - Tuzlaspor Puan Durumu

Ev sahibi Balıkesirspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 12. sırada kendisine yer buldu Rakip Tuzlaspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 2 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 7 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 4. sırada kendisine yer buldu

Balıkesirspor - Tuzlaspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) DAVUT DAKUL ÇELİK düdük çalacak

Balıkesirspor-TuzlasporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Balıkesirspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Tuzlaspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 7 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve 4 averajı bulunuyor