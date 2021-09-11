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Balıkesirspor – Tuzlaspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

TFF 1.lig’de Balıkesirspor takımı ile Tuzlaspor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek ve takip etmek isteyen izleyiciler Balıkesirspor – Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını arıyor.

Balıkesirspor – Tuzlaspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

BalıkesirsporTuzlaspor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Balıkesirspor – Tuzlaspor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Balıkesirspor- Tuzlaspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Balıkesirspor-Tuzlaspor maçı 13.09.2021 tarihinde saat 20:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Balıkesirspor- Tuzlaspor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Balıkesirspor– Tuzlaspor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Balıkesirspor - Tuzlaspor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Balıkesirspor – Tuzlaspor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Balıkesirspor - Tuzlaspor Puan Durumu

Ev sahibi Balıkesirspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 1 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 12. sırada kendisine yer buldu Rakip Tuzlaspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 2 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 7 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 4. sırada kendisine yer buldu

Balıkesirspor - Tuzlaspor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) DAVUT DAKUL ÇELİK düdük çalacak

Balıkesirspor-TuzlasporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Balıkesirspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve -1 averajı bulunuyor Tuzlaspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 7 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve 4 averajı bulunuyor

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