TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Balıkesirspor ile Tuzlaspor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

BALIKESİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Tuzlaspor karşılaşması TRT Spor ve Beinsports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Davut Dakul yönetecek. Dakul'un yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Serhat Sağır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak.