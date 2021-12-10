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Balıkesirspor - Ümraniyespor canlı izle | Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta maçında Balıkesirspor ile Ümraniyespor takımları karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler için Balıkesirspor - Ümraniyespor canlı izle | Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

Balıkesirspor - Ümraniyespor canlı izle | Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Ümraniyespor takımlarının kozlarını paylaşacağı maçı izlemek isteyenler için Balıkesirspor - Ümraniyespor canlı izle | Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde... 

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE | BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Balıkesirspor - Ümraniyespor arasındaki maç, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. 

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçını hakem Yiğit Arslan yönettiği maçta, Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Şener ile Ali Can Alp yaparken müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Feridun Daldaş olarak belirlendi. 

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE | BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

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