Atatürklü öğretmenler günü mesajı I En güzel öğretmenler günü mesajlarıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası Bülent Arınç’tan ilk açıklamaMasterchef kim kaptan oldu? | Yeni takımlar nasıl oluştu? 23 Kasım PazartesiIrak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 23 Kasım 2020 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıİrem Derici'den şok açıklama: "İşsiz kalırsam göğüslerimi satarım"On Numara çekiliş sonuçları 23 Kasım 2020 (MPİ)Elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba 2020 AYEDAŞFOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 23 Kasım PazartesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye çok sert tepki: Taraflı olduğunu tescil etmiştir
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 10. haftanın son iki maçından biri olan Balıkesirspor - Ümraniyespor mücadelesinin tüm detaylarını haberimizde verdik. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, haberimizden canlı izleme linklerine ulaşabilir.

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 10. haftanın son iki maçından biri olan Balıkesirspor - Ümraniyespor mücadelesinin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon, ligde şu ana kadar 9 maç yapan Balıkesirspor, 13 puan topladı ve 9. sırada yerini aldı. Ümraniyespor ise 9 maçta, 9 puan alarak 13. sırada kaldı. Karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, 'Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 10. haftasının son maç gününde oynanacak olan Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı, bu akşam saat 19.00'da, Balıkesir Atatürk Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma, hakem Cihan Aydın tarafından yönetilirken yardımcılar Samet Çavuş ve Cemal Alpay olacak. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması nedeniyle bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ligin 10. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı da bu akşam, saat 19.00'da TRT AVAZ'dan naklen izlenebilir. Karşılaşmayı Digitürk'ten takip etmek isteyenler ise beIN SPORTS MAX HD 2 kanalını tercih edebilir. 

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT