Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Ümraniyespor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçını hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Şener ile Ali Can Alp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Feridun Daldaş görev alacak.