TFF 1. Lig'de 10. haftanın son iki maçından biri olan Balıkesirspor - Ümraniyespor mücadelesinin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon, ligde şu ana kadar 9 maç yapan Balıkesirspor, 13 puan topladı ve 9. sırada yerini aldı. Ümraniyespor ise 9 maçta, 9 puan alarak 13. sırada kaldı. Karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, 'Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 10. haftasının son maç gününde oynanacak olan Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı, bu akşam saat 19.00'da, Balıkesir Atatürk Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma, hakem Cihan Aydın tarafından yönetilirken yardımcılar Samet Çavuş ve Cemal Alpay olacak. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması nedeniyle bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ligin 10. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı da bu akşam, saat 19.00'da TRT AVAZ'dan naklen izlenebilir. Karşılaşmayı Digitürk'ten takip etmek isteyenler ise beIN SPORTS MAX HD 2 kanalını tercih edebilir.