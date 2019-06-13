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Balıkesirspor’da ilk imzalar atıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da ilk imzalar iç transferde atıldı.

Balıkesirspor’da ilk imzalar atıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da ilk imzalar iç transferde atıldı.

Kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3 Rahmi Anıl Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar altyapıdan Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz geçtiğimiz sezon formamızı terleten kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3, Rahmi Anıl Başaran ile de 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulübümüz ayrıca, altyapımızda forma giyen Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Balıkesirspor’da ilk imzalar atıldı

Balıkesirspor’da ilk imzalar atıldı

Kaynak: İHA

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