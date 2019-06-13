Balıkesirspor’da ilk imzalar atıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da ilk imzalar iç transferde atıldı.

Kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3 Rahmi Anıl Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar altyapıdan Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz geçtiğimiz sezon formamızı terleten kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3, Rahmi Anıl Başaran ile de 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulübümüz ayrıca, altyapımızda forma giyen Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA