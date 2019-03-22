Balıklar eşliğinde yoga yaptılar

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum'da düzenlenen "Bahara Merhaba Yoga Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu. Ece Vahapoğlu'nun eğitmenliğinde akvaryumda yüzen balıklar eşliğinde gerçekleştirilen egzersizler, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan ve 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'da bu kez renkli bir etkinlik düzenlendi. Ece Vahapoğlu, eğitmenliğinde bir araya gelen katılımcılar, akvaryumda yüzen balıklar eşliğinde yoga yaptı. Etkinlik, akvaryumu gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, yoga ve balıkların bir arada olduğu fotoğraf karelerini yakalamaya çalıştı.

"RÜYA GİBİ VE MUTLULUK VERİCİYDİ"

Rüya gibi bir yoga dersi gerçekleştirdiklerini belirten Ece Vahapoğlu, "Balıkların bakışı, yaklaşımı ve titreşimi bunların hepsini yoga esnasında hissettik. Onlar da bizim sakin yoga enerjimizi hissettiler. Bu muhteşem ortamda, İstanbul Akvaryumda balıklarla birlikte, su elementinin enerjisiyle çok güzel bir bahara merhaba yoga etkinliği yaptık. Katılanlar bu enerjiyi hissetti. Spor ve yoga yaparken, yani nefesle bir aktivite gerçekleştirirken onu hissetmek çok önemli. O nedenle akvaryum ortamında balıklarla yoga yapmak inanılmazdı ve bir ilkti. Benim için rüya gibi ve çok mutluluk vericiydi" sözleriyle duygularını anlattı.

"YOGA HEM BEDENEN HEM RUHEN RAHATLATIYOR"

20 yıldır sporla iç içe bir hayatı olduğunu ifade eden Vahapoğlu, "Eskiden çok ciddi fitness yapardım, son 5 senedir de koşuyorum. Son yıllarda koşu çok popüler oldu bununla birlikte pilates ve yoga çok popüler. Bu stresli ortamda ve günlük koşturmada dinlenmeye, sakinleşmeye, enerjilerimizi dengelemeye ihtiyacımız var. Bir de hareketsiz kaldığımızdan eklemlerimizi rahatlatmamız, kasları esnetmemiz gerekiyor. O yüzden yoga hem felsefesi hem de spor olarak aktivitesiyle bedenen ve zihnen çok rahatlatıcı bir spor. O nedenle de talep arttı. Ben de son 2 yıldır hem yetişkin hem de çocuk yogası eğitmenliği yapıyorum. Bunlar çocuk yaştan başlayarak her yaşta insanın ihtiyacı olan ruhsal ve bedensel aktiviteler" diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılar akvaryumdaki balıklarla fotoğraf çekindi.

DHA