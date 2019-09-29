Masterchef yarışmacıları arasına katılan Bahri Papila, 34 yaşında ve aslen Zonguldaklı. Kendisine çok güvenen ve özellikle "balık" yemeklerinde usta olduğunu söyleyen Bahri Papila, bundan dolayı kendisine ‘Balıklara fısıldayan adam’ ismini vermiş. Balıklara Fısıldayan Adam ‘Bahri Papila’ kimdir? Masterchef Bahri nereli?

Mutfağa ilk adımını 14 yaşında, pasta yapmak için attığını anlatan Bahri Papila, 20 yaşından bu yana profesyonel aşçılık yapıyor.

BAHRİ PAPİLA KİMDİR?

Net olmamakla birlikte 1985 doğumlu olduğu düşünülen Bahri Papila, aslen Zonguldaklıdır. Bölgenin en köklü ailelerinden Papila ailesinin genç bireylerinden olan Bahri Papila, 14 yaşında pasta yapmaya başlayarak mutfağa girdikten sonra 20 yaşından beri de aşçılık yapıyor. Evli olup olmadığına dair ise herhangi bilgi bulunmuyor.