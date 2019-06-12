Balıkta çeşit çok, talep az

Samsun'da balıkçılar, tezgahlarında bulunan balık çeşitliliğinin fazla ancak talebin az olduğunu söyledi.

İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda bulunan balıkçılar, yaz ayları olmasına rağmen tezgahların balık çeşitleriyle dolu olduğunu ifade etti. Balık satıcısı 30 yaşındaki Yasin Akyüz, insanların bu dönemde daha çok kırmızı et ve tavuk etini tercih ettiğini belirtti. Akyüz, "Geçen seneye oranla fiyatlarımız düşük fakat insanlar maddi durumlarından dolayı tezgahlarımıza uğramıyorlar" dedi.

En çok satılan balık "somon"

En çok satılan balık türünün somon olduğunu söyleyen 29 yaşındaki balıkçı Halit Bayrak, "Yaz gelmesinden dolayı sezon biraz durgun geçiyor. İnsanlar kolay yenilmesinden ve fiyatından dolayı en çok somon balığını alıyorlar. Her şey mevsiminde iyi oluyor" diye konuştu.

Balıkların kendi üretimleri olduğunu, Samsun'dan çıktığı ifade eden Bayrak, "Somon 20, levrek 25, çupra 25, alabalık ve kefal 10 liradan satışa sunuyoruz. Vatandaşlarımız bolca balık tüketsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA