Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç?Son dakika | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih belli olduSON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni terörü paylaşımı!Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydıAytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTürkiye'den Nepal'e uzanan yardım eli! 50 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldıEkipler iş başında! Kısıtlamanın ikinci gününde de denetimler sürüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'de temsilcilik açan Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldıRamazan ayı için getirildi, Kâbe-i Muazzama’nın örtüsü Eskişehir’de sergileniyorGökyüzünde renk şöleni! 23 Nisan’da havai fişekli kutlama
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Balıkta ramazan ucuzluğu! Fiyatlar ucuzladı ama vatandaş ilgi göstermiyor

Balıkta ramazan ucuzluğu! Fiyatlar ucuzladı ama vatandaş ilgi göstermiyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ramazan ayının girmesiyle birlikte ucuzlayan balıklara rağbet azaldı.

Balıkta ramazan ucuzluğu! Fiyatlar ucuzladı ama vatandaş ilgi göstermiyor

Bandırma Su Ürünleri ve Balık Halinde 15 Nisan tarihinde av yasağın gelmesiyle birlikte büyük gemilerin yasaklandığı, küçük gemilerin devam ettiği balık sezonunda, Ramazan ayının gelmesiyle ve balığın ucuz olmasına rağmen tezgahtaki balıklar vatandaşlar tarafından ilgi görmedi. Bandırma'daki Su Ürünleri ve Balık Hali'nde balık satışı yapan Barış Yıldız, korona virüs sürecinde ve Ramazan ayı içerisinde balık satışlarının az olduğunu söyledi.

Balıkçı Barış Yıldız, "Nisan 15'de av yasağı gelmesiyle birlikte taze balıklarımız tezgahlarımıza hamsi, istavrit, gümüş balığı, gelmektedir. Ramazan aynı nedeniyle de fiyatlarımız oldukça uygun fiyattalar. Ancak Ramazan'dan sonra bu fiyatları bulmak çok zor olabilir. Tezgahlarımızı süsleyen sardalyenin kilosu 30 lira, yerli hamsi 35 lira, uskumru 20 lira, mevsim balığı olan gümüş balığı 30 liradan alıcısını bekliyor. Av yasağı öncesi 50 lira olan hamsi 30 liradan gitmektedir" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Balıkta ramazan ucuzluğu! Fiyatlar ucuzladı ama vatandaş ilgi göstermiyor

Balıkta ramazan ucuzluğu! Fiyatlar ucuzladı ama vatandaş ilgi göstermiyor

Balıkta ramazan ucuzluğu! Fiyatlar ucuzladı ama vatandaş ilgi göstermiyor

Balıkta ramazan ucuzluğu! Fiyatlar ucuzladı ama vatandaş ilgi göstermiyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT