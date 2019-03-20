Balina dalgıcı yuttu, tadını beğenmeyip geri tükürdü

Köpek balıklarının, kuşların ve balinaların beslenmelerini kameraya almak isteyen 51 yaşındaki fotoğrafçı Rainer Schimpf, Güney Afrika sularında dalış yapıyordu fakat bir anda beklenmedik bir şey yaşandı.

Rainer, birden kendini balinanın ağzında buldu ve söylediğine göre her şey zifiri karanlıktı.

Yılın önemli zamanlarından biri olan sardalya göçü sırasında pek çok canlı aynı anda beslenmeye çalışıyor. O anları kaydetmek için gittiği Port Elizabeth Limanı'nda sıra dışı anlar yaşayan Rainer olayı şöyle anlatıyor; 'Avını yakalamaya çalışan bir köpek balığını görüntülemeye çalışıyordum fakat birden her şey simsiyah oldu. Kalçamda bir baskı hissettim ve o an bir balina tarafından yutulduğumu anladım.'

Brdye balinaları ağızlarını 14-15 metre kadar açabiliyorlar ve önlerine gelen her şeyi yutuyorlar. Fakat "kibar dev" denilen bu balinalar insan yemeyi tercih etmiyorlar. Bu nedenle balina ağzında bir gariplik olduğunu fark ediyor ve Rainer'ı metrelerce uzağa tükürüyor. Bu sayede Rainer hayatta ve o anları anlatabiliyor.