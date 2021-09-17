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Balina saldırısına uğrayan genç, denizde korku filmini aratmayan sahneler yaşadı

Amerika’nın Florida sahilinde 16 yaşındaki bir genç sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı. Yaşadığı anları sosyal medyaya yükleyen gencin videosu nefesleri kesti.

Sık sık köpekbalığı ısırığı vakalarının yaşandığı Florida sahilinde benzer bir olay yaşandı.  16 yaşındaki Doyle Nielson isimli genç sörf yaparken bir köpekbalığı tarafından ısırıldı.

 

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE YORUM YAPILDI

Tam o anda sörf yapanları görüntüleyen bir şahıs saldırı anını kaydetme şansına erişti. Zaman sonra da videoyu sosyal medya hesabına yükledi. Az zaman içerisinde binlerce yorumun yapıldığı videoda Doyle’ın kolunun köpek balığı tarafından ısırıldığı görülüyor.

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KÖPEKBALIĞININ YETİŞKİN OLMAMASI EN BÜYÜK ŞANSI

16 yaşındaki genç saldırıyı gerçekleştiren köpekbalığının yetişkin olmaması sayesinde kazayı az sıyrıkla atlattı. Uzmanlar köpekbalığının küçük olması sayesinde sörfçünün hafif yaralar ile saldırıdan kurtulmuş olduğunu söylediler.

İŞTE O DEHŞET ANLARI:

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