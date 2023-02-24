Balint Farago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Farago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Farago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Balint Farago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Balint Farago 14 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Balint Farago Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vasas FC II futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balint Farago'nin Vasas FC II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Balint Farago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Balint Farago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Dorog U17
30 Temmuz 2019 yılında Vasas U17
1 Temmuz 2021 yılında Vasas U19
1 Temmuz 2022 yılında Vasas FC II
Balint Farago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Balint Farago şuan Vasas FC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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