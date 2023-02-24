Balint İlles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint İlles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint İlles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Balint İlles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Balint İlles 15 Kasım 2004 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Balint İlles Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Balint İlles, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Balint İlles'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Balint İlles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Balint İlles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Diósgyőr U17
1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr U19
1 Ocak 2022 yılında Diósgyőr II
1 Ocak 2023 yılında Diósgyőr
Balint İlles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Balint İlles şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.
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