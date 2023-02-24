Balint Karoly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Karoly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Karoly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Karoly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Karoly 12 Ocak 1993 tarihinde Keszthely şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Karoly Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Balint Karoly, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Balint Karoly'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balint Karoly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Karoly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Karoly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Karoly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında ZTE U17

12 Ağustos 2010 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2012 yılında Videoton II

8 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

6 Şubat 2014 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2014 yılında Puskás AFC

27 Ağustos 2014 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2015 yılında Puskás AFC

18 Ağustos 2015 yılında Soproni VSE

18 Şubat 2016 yılında Csikszereda

3 Ağustos 2016 yılında Pécsi MFC

27 Temmuz 2018 yılında Tiszakécske

3 Ağustos 2019 yılında Békéscsaba

18 Şubat 2020 yılında Kecskeméti TE

13 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

1 Eylül 2022 yılında Kozármisleny

Balint Karoly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Karoly şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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