Balint Kartik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Kartik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Kartik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Kartik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Kartik 18 Nisan 1997 tarihinde Berettyóújfalu şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Kartik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. Balint Kartik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Balint Kartik'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balint Kartik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Kartik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Kartik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Kartik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2011 yılında Debrecen Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2015 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2016 yılında Debrecen II

29 Temmuz 2016 yılında Nyíregyháza

6 Ocak 2021 yılında Puskás AFC

15 Ocak 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

31 Aralık 2022 yılında Puskás AFC

23 Ocak 2023 yılında Pécsi MFC

Balint Kartik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Kartik şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Berettyóújfalui SE, Debreceni Honvéd SE, Hajdúböszörményi TE (-2011)

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