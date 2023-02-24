Balint Olah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Olah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Olah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Olah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Olah 2 Aralık 1994 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Olah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Balint Olah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Balint Olah'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balint Olah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Olah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Olah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Olah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2011 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2014 yılında Diósgyőr II

1 Temmuz 2016 yılında Diósgyőr

13 Şubat 2017 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2017 yılında Diósgyőr

23 Şubat 2018 yılında Mezőkövesd

24 Temmuz 2018 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2020 yılında Budafoki MTE

2 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

31 Ağustos 2022 yılında Budafoki MTE

Balint Olah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Olah şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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