Balint Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Szabo 18 Ocak 2001 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Szabo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Balint Szabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Antalyaspor futbol takımında oynamaktadır. Antalyaspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Balint Szabo'nin Antalyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balint Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2017 yılında Videoton II

1 Temmuz 2019 yılında Budaörs

30 Haziran 2020 yılında Fehérvár II

1 Temmuz 2020 yılında Paksi FC

31 Temmuz 2020 yılında Kaposvár

31 Aralık 2020 yılında Paksi FC

8 Şubat 2023 yılında Antalyaspor

30 Haziran 2023 yılında Paksi FC

Balint Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Szabo şuan Antalyaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Balint Szabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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