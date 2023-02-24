Balint Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Szabo 18 Şubat 2002 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Szabo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Balint Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balint Szabo'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Balint Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nyíregyháza U17

1 Temmuz 2019 yılında Nyíregyháza U19

1 Mart 2021 yılında Nyíregyháza

26 Temmuz 2022 yılında Újpest FC

Balint Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Szabo şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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