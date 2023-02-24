Balint Vecsei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Vecsei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balint Vecsei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balint Vecsei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Balint Vecsei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Vecsei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balint Vecsei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Vecsei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Vecsei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Vecsei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Vecsei 13 Temmuz 1993 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Vécsei Bálint Máté şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Vecsei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Balint Vecsei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Balint Vecsei'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balint Vecsei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vecseibalint/

Balint Vecsei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Vecsei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Balint Vecsei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Vecsei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2008 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd II

1 Ocak 2012 yılında Honvéd

17 Ağustos 2015 yılında Bologna

26 Ağustos 2015 yılında Lecce

30 Haziran 2016 yılında Bologna

6 Temmuz 2016 yılında FC Lugano

30 Haziran 2018 yılında Bologna

6 Temmuz 2018 yılında FC Lugano

23 Ocak 2020 yılında Ferencváros

Balint Vecsei kimdir

Balint Vecsei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Vecsei şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Balint Vecsei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 23 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Balint Vecsei nereli

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