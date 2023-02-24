Balint Vogyicska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Vogyicska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Vogyicska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Vogyicska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Vogyicska 27 Şubat 1998 tarihinde Mohács şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Vogyicska Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Balint Vogyicska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Balint Vogyicska'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balint Vogyicska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Vogyicska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Vogyicska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Vogyicska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2011 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2013 yılında MTK U17

1 Temmuz 2014 yılında MTK U19

1 Temmuz 2015 yılında MTK Budapest

19 Temmuz 2017 yılında Vasas FC

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest

4 Eylül 2019 yılında Gyirmót FC

14 Şubat 2022 yılında FC Ajka

Balint Vogyicska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Vogyicska şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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