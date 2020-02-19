Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Süleymanpaşa Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sahne aldı.Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konserde orkestra, şef Şükrü...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.
Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Süleymanpaşa Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sahne aldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konserde orkestra, şef Şükrü Öner Dinç yönetiminde eserlerini icra etti.
Cemal erkin, Brahms, Mozart ve Dede Efendi'den eserler seslendiren orkestra, müzikseverlerden büyük beğeni aldı.
Koro şefi Dinç, Tekirdağlılara güzel bir müzik şöleni sunduklarını söyledi.
Konsere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve müzikseverler katıldı.
Kaynak: AA
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