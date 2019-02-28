Balkan tiyatroları Bursa sahnesine taşınıyor

BU yıl 6'ncısı düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali', 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tiyatroseverlerle buluşacak. 7 Balkan ülkesinin katılacağı festival Romanya'nın sahneye uyarladığı "Yansıma" oyunuyla başlayacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde yapılacak festivalin tanıtım toplantısı Nilüfer'de bir otelde gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak olan festival 26 Mart'a kadar sürecek. Festivalde Türkiye'den 5, yurtdışından 9 olmak üzere toplam 14 farklı oyun sergilenecek. Festivalin açılışı Romanya'nın "Yansıma" adlı oyunyla başlayacak. Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ ve Kosova'nın katıldığı festivalde İstanbul, Ankara ve Bursa devlet tiyatroları da çeşitli oyunlarla sahne alacak.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI FESTİVALİ

Oyunların yanısıra çok sayıda atölye çalışmasının da festival süresince tiyatroseverlerle buluşacağını belirten Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Bursa bu festivalle beraber koskocaman bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Gencecik, 6 yaşındaki festivalimiz Türkiye'nin en kapsamlı festivali haline geldi. Sanatın mesafe ve sınır tanımayan evrensel dilinin, Bursa ile Balkanları tiyatromuzun çatısı altında birleştirdiği için mutlu ve kıvançlıyız. 6 yıl önceki kadar mutlu ve gururluyuz. Balkan sahnesinin en seçkin örneklerini Bursa'ya taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Festivalde, 7 konuk ülkemiz olacak. Festival perdesi geleneksel hale getirdiğimiz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılacak" dedi.

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DHA