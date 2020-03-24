Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Balkan ülkeleri de tedbirlerini artırıyor.

Sırbistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 artarak 303'e çıkarken, salgının başından itibaren 15 hastanın iyileştiği, 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'den tıbbi malzeme ve doktor yardımı da alan Sırbistan, başkent Belgrad'daki fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürmeye başladı. Sırp askerler, bugün Belgrad Fuar Merkezi'ne 3 bin yatak yerleştirirken, fuar merkezinin Kovid-19 belirtisi görülenlerin bakımı için kullanılacağı aktarıldı.

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilen test kitleri sayesinde daha fazla kişiye test yapılacağı ve salgının yayılmasının önlenmeye çalışılacağı belirtilirken, Çin'den gelen uzmanlarla yapılan istişareler sonucu, virüsle mücadelede yeni bir metot izleneceği kaydedildi.

Öte yandan, farklı ülkelerde mahsur kalmış vatandaşlarını tahliye etmeye devam eden Sırbistan'da, ülkeye getirilenler karantinaya alınırken, yurt dışında çalışan Sırbistan vatandaşı sağlık personeline de ülkelerine dönüp salgınla mücadeleye katkı sunma çağrısı yapıldı.

- Bosna Hersek'te tüm havalimanları kapatılıyor

Vaka sayısının 152'ye yükseldiği ve bugün bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgının başından beri toplam iki kişinin hayatını kaybettiği Bosna Hersek'te de virüsü karşı ek tedbirler getirildi.

Devlet kurumlarındaki çalışma saatleri 09.00-13.00 olarak değiştirilirken, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının (Saraybosna, Mostar, Banja Luka ve Tuzla) da 30 Mart'tan itibaren tüm yolcu seferlerine kapatılacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, şehirlerin ve kantonların karantinaya alınması da tartışılıyor.

Öte yandan, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) 14 gün ev karantinası kuralına uymayan 30 kişinin kimlik bilgileri kamuoyuyla paylaşılırken, listenin her gün güncelleneceği açıklandı.

Virüs bulaşanların sayısının 29'a yükseldiği Karadağ'da ise 5 bin 972 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtilirken, Savunma Bakanı Predrag Boskovic, halkın sorumlu davranmaması durumunda ülke genelinde OHAL ilan edilebileceğini duyurdu.

Hırvatistan'daki vaka sayısı 382'ye yükselirken, virüs bulaşanların sayısının 480'e çıktığı Slovenya'da, Kovid-19 nedeniyle dördüncü can kaybı da yaşandı.

Virüs bulaşan kişi sayısının 762'ye, can kaybının ise 8'e çıktığı Romanya'da ise bugünden itibaren tüm hastanelerdeki hastaların taburcu edileceği, yalnızca durumu acil olanların kalacağı ve acil durumlar dışında hiç kimsenin hastanelere kabul edilmeyeceği açıklandı.

Kaynak: AA