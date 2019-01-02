Balkan ve Karadeniz konularını çalışan akademisyenlere temel bir bilimsel araştırma alanı yaratmayı amaçlayan "Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Dergisi'nin ilk sayısı yayınlandı. Yılda iki defa yayınlanacak olan dergi Türkçe ve İngilizce akademik yayın başvurularını kabul ediyor.

Editörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu'nun üstlendiği Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Dergisi'nin ilk sayısı yayınlandı. Bölgesel öneme sahip meseleler üzerine kültürlerarası ve disiplinler arası bir yaklaşım geliştirmek amacıyla yayın hayatına başlayan dergi, tarih, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, kültür, sanat, coğrafya, edebiyat, teoloji, etnografya ve çevre bilimleri üzerine odaklanıyor. Dergi, Balkan ve Karadeniz konularını çalışan akademisyenlere temel bir bilimsel araştırma alanı yaratmayı amaçlıyor.

Balkanlar ve Karadeniz bölgeleri üzerine yoğunlaşan derginin yardımcı editörlüğünü Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Hakan Demir, Dr. Deniz Ertuğ, İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Fuat Tuncer, Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisi Jahja Muhasilovic, ODTÜ doktora öğrencisi Keisuke Wakizaka ve 29 Mayıs Üniversitesi doktora öğrencisi Cengiz Yolcu yapıyor.

Yılda iki defa yayınlanacak olan dergi Türkçe ve İngilizce akademik yayın başvurularını kabul ediyor. Derginin ilk sayısında Tihomir Cipek, Mehmet Hacısalihoğlu, TsvetelinaTsvetkova, Boban Batricevic, Admir Mulaosmanovic, Anđelko Vlašić, Cengiz Yolcu ve Elif Selin Çalık'ın araştırmaları yer alıyor. Derginin ilk sayısına derginin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

DHA