Balkanlar temalı "Gönül Coğrafyası Okumaları" yarışması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de eğitim alan lise öğrencilerine yönelik ödüllü "Gönül Coğrafyası Okumaları" yarışması düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek Balkanları konulu yarışmayla liseli gençlerin geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Bu yarışmayla liseli gençler ödül kazanmanın yanı sıra "Gönül Coğrafyası Okumaları"nı pekiştirecek, edebi yönlerini ve düşüncelerini kağıda dökme becerilerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

- Yarışmanın konusu

Kocaeli’nde öğrenim gören resmi ve özel tüm ortaöğretim öğrencilerini kapsayacak yarışmanın konusu Balkanlar olarak belirlendi. Projeye dahil olacak öğrenciler Yılmaz Gürbüz’e ait "Balkan Acısı" ve Samiha Ayverdi’ye ait "Ah Tuna Vah Tuna" kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yapacak. Bu iki eserin temini konusunda, katılım sağlayan okullar Büyükşehir Belediyesine başvurup eserleri temin edebilecek. Seçilen kitaplardan yola çıkılarak öğrenciler şiir, deneme ve öykü kategorilerinde yarışmaya katılım sağlayabilecek.

- Katılım şartları

Yarışmacı öğrenciler okullarında en az 10 en fazla 15 kişilik okuma grupları oluşturarak yarışmaya katılabilecek. Ayrıca her okuma grubunun başında bir tane öğretmen olması şartı bulunuyor. Bir öğretmen aynı anda iki okuma grubuna rehberlik edebilecek. Her okul en fazla 4 grup, her öğrenci ise sadece bir eserle yarışmaya katılım sağlayabilecek.

- Ödüller

Yarışmada ilk beşe giren projeler rehber öğretmen ve eseri yazan öğrenci dahil olmak üzere Balkan gezisi ile ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra birinciye bin lira, ikinciye 750 lira, üçüncüye 500 lira ve dördüncüye ise 250 lira hediye çeki verilecek. 6 ile 10. sırada yer alan öğrenciler ise 250'şer lira mansiyon ödülünü almaya hak kazanacak.

Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesine yapılacak. Başvurusu kabul gören okuma grupları SMS yoluyla bilgilendirilecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru süresi içerisinde yazılan öykü, deneme ve şiirler rehber öğretmenler tarafından okul yönetimine teslim edilecek.





Kaynak: AA