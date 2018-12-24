Balkanlardan gelen öğrencilere TÜ'de eğitim

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adil Oğuzhan "Trakya Üniversitesi olarak 2023 yılı hedefleri arasında, 10 bin öğrenciye bünyesinde eğitim vermek var." dedi.

Oğuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençlere de eğitim verdiklerini söyledi.

Okullarında 40'ı aşkın yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu ifade eden Oğuzhan, "Trakya Üniversitesi'nin 2023 yılı hedefleri arasında, 10 bin öğrenciye bünyesinde eğitim vermek var. Bizler de bu hedefe doğru, eğitimlerimiz ile katkı veriyoruz. Özellikle Balkan ülkeleri ile ilgili çalışmalarımız var. Bu öğrenciler daha çok Gümrük İşletme ve Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri bölümlerini tercih etmektedir. Bu anlamda, sadece Keşan'a ya da Trakya'ya değil, Balkan ülkelerinden gelen gençlere de eğitim veriyoruz. Onlar farklı branşlarda yönetici pozisyonuna geldiklerinde bizleri temsil edecekler." dedi.







Kaynak: AA