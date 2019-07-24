Balkanlı öğrencilere "medya" söyleşisi

EDİRNE (AA) - Edirne'ye "Akademi Rumeli-5 Projesi" kapsamında Balkan ülkelerinden gelen 168 üstün yetenekli öğrenci için "Dijital Çağ, Değişen Gazetecilik" söyleşi düzenlendi.

Edirne Valiliğinin himayelerinde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğince gerçekleştirilen proje, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Akademi Rumeli 5 atölye çalışmaları yanında Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran’ın akademi öğrencilerine “Dijital Çağ, Değişen Gazetecilik” söyleşiyle devam etti.

AA Bölge Müdürü Salih Baran, Halk Eğitim Merkezi’ndeki söyleşisinde klasik medyanın dijital medyaya doğru evrilmesinin gazetecilik mesleğine etkilerini örnekleriyle anlattı.



Bu arada “Kültür sunumları” kapsamın da da Gagauz Yeri ve Kırım’dan gelen öğrenciler kültürlerini çeşitli sunumlarla aktardı. Kültür sunumlarını Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp de izledi.

"Akademi Rumeli-5 Projesi"nde yer alan Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Kırım, Ukrayna, Gagauz Yeri, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya ile Türkiye'den öğrenciler edebiyat, medya - iletişim, görsel sanatlar, tarih - kültür, gastronomi, tiyatro - sinema ve müzik alanlarında uzmanlardan eğitimlerine katılıyor.

Kaynak: AA