Balkaya dağından hayvanları için ot ve yaprak getiriyorlar !

Hakkari'nin Derecik ilçesinde besiciler, 2 bin 487 rakımlı Balkaya Dağları'nın eteklerinde yazın biçtikleri ve istifledikleri otları, kışın taşımak zorunda kalıyor. Bu sebepten her yıl otları taşımaki çin kış aylarını bekliyorlar. Besiciler, kızaklara taşıdıkları yüklerini, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede köye getirip hayvanlarına yediriyor. Bunların arasında ağaç yaprakları ve dalları bulunuyor.

HER SENE AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

2 bin 487 rakımlı Balkaya Dağları'nın eteklerinde yazın biçip, istifledikleri otları köye indirmek için kış aylarını bekleyen Hakkari'nin Derecik ilçesindeki besiciler her yıl bunu tekrarlamak zorunda kalıyor. Besiciler, kızaklara yükledikleri ot ve ağaç yapraklarını, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgeden köye getiriyor. Besiciler, yoğun yağışla birlikte omuzlarına aldıkları kızaklarıyla bazı yerlerde yarım metreyi bulan karda yürüyerek ot yığınlarının olduğu yerlere gidiyorlar. Otları kızaklara yükleyen besiciler, zorlu yolculuğun ardından köye ulaşıyor.

BESİCİ LÜTFİ YILMAZ ANLATTI

Köyde 30 yıldır besicilik yapan Lütfi Durmaz, "Yazın biçtiğimiz ot ve yaprakları belirli alanlarda istifliyoruz. Daha kolay olsun diye kış ayları gelince de taşıyoruz.30 yıldır aynı yöntemle otları indiriyoruz. Köylülerle birlikte yüksek rakımlı tepelere çıkarak biriktirdiğimiz otları getiriyoruz.Zor oluyor, çile oluyor. Ama hayvanlarımızı beslemek için bunu yapmak zorundayız" dedi.