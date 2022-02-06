Balkır ne demek, TDK'ya göre Balkır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balkır ne demek? Balkır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balkır kelimesi. Peki balkır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balkır nedir, balkır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALKIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balkır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre balkır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parıltı

- Şimşek

