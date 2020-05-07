Balkon kapısı ile camı arasında sıkışan kumruyu elektrikçiler kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkon kapısı ile camı arasına sıkışan kumru, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda sıkışan kumruyu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, balkona ulaşamadı. Bu sırada sokakta çocukların uçurmaya çalıştığı uçurtmayı, takıldığı elektrik tellerinden kurtaran GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinden destek istendi. Daire sahibine ulaşılamayınca elektrik dağıtım çalışanı, merdivenli araçla balkona çıkarak, kapıyla cam arasına sıkışan kumruyu kurtarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kumru, mahalleli tarafından doğal ortamına bırakıldı. Mahalle sakinleri, kumruyu kurtarmak için seferber olan itfaiye ve elektrik dağıtım ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: DHA