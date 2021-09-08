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  3. Balkon yıkılınca 3 kişi düşüp yaralandı

Balkon yıkılınca 3 kişi düşüp yaralandı

Karabük'te, 3 katlı binanın balkon duvarının yıkılmasıyla 6 metre yükseklikten beton zemine düşen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Balkon yıkılınca 3 kişi düşüp yaralandı

Gece saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi'ndeki 3 katlı binada yaşanan olayda balkonlarının 3. katının yıkılması sonucu Mustafa A. (41) ile Olcay A.Y. (17), 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin ilk yardımlarından sonra yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

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