Balkon yıkılınca 3 kişi düşüp yaralandı

Gece saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi'ndeki 3 katlı binada yaşanan olayda balkonlarının 3. katının yıkılması sonucu Mustafa A. (41) ile Olcay A.Y. (17), 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin ilk yardımlarından sonra yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.