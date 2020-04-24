Balkona kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

SAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Balkonlarına kurdukları ses sistemi ile İstiklal Marşı seslendiren 3 gence, mahalle sakinleri, meşale ve konfetili destek verdi.

Atakum ilcesi Yenimahalle'de oturan Enes Gevrekçi, Çağrı Dede ve Arda Cermen isimli 3 ev arkadaşı, balkonlarına kurdukları ses sistemi ile bayramın coşkuyla kutlanmasına yönelik duyuruda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar da gençlerin coşkusuna ortak oldu. Çevre apartmanlarda yaşayan sakinler, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Vatandaşların da desteği ile büyüyen etkinlik meşalelerin yakılması ve havai fişek gösterisi ile görsel bir şölene dönüştü. Kutlamalar, müzik işiyle uğraşan Gevrekçi'nin 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı rap müzik konseriyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA