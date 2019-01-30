Balkonda 2 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Soma ilçesinde, bir binanın ikinci katındaki boş dairede mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin iki gündür balkonda mahsur kaldığı belirtildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında yaşandı. Soma'da metruk site haline gelen 85 Evler'de yavru bir kedinin boş bir binanın ikinci katında mahsur kaldığını aşağı inemediğini fark eden vatandaşlar, hemen durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri haber verdi. Kısa süre içinde verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, uzattıkları yangın merdiveni ile ulaştıkları yavru kediyi mahsur kaldığı apartman dairesi balkonundan yarım saatlik çalışma sonrası aşağıya indirmeyi başardı. İki gündür aç ve susuz olduğu öğrenilen kedi vatandaşlar tarafından doyurularak site bahçesine salındı. Özgürlüğüne kavuşan yavru kedi koşarak gözden kayboldu. Olaya tanıklık eden hayvansever vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA