Balkonda kendini astı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Erkan C., sabah saatlerinde evinin balkonunda iple tavana asılı halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Erkan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babasının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT