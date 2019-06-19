SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde | CANLI YAYIN

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Balkonda kendini astı

Balkonda kendini astı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Balkonda kendini astı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Erkan C., sabah saatlerinde evinin balkonunda iple tavana asılı halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Erkan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babasının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT