Balkonda mangal keyfi faciaya sebep oluyordu!

Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Erban Yaşam Kent 1 sitesinde gerçekleşti.

İddiaya göre Erban Yaşam Kent 1 sitesindeki bir blokun en son katındaki terasta mangal yapıldı. Mangal esnasında kömürden oluşan közler küçük parçalar halinde tezgahın altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü.

PİKNİK TÜPÜ BOMBA GİBİ PATLADI

Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında diğer bir piknik tüpü bomba gibi patladı.

PATLAMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞANS ESERİ CAN KAYBI VE YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİ ARAŞTIRMAK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ve itfaiye ekipleri Erban Yaşam Kent 1 sitesindeki bir blokun en son katında yapılan mangal sırasında meydana geldiği iddia edilen yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.