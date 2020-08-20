Balkonda oyun oynuyordu! Dengesini kaybedip 3. kattan düştü
Bursa’da 3 yaşındaki bir çocuk balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip 3. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğu gelen ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki Yunus Emre Yalman, 3. kattaki evinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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20 Ağustos 2020 Perşembe 09:00
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