Balkonda tulum çalan kadın tüm mahalleye moral verdi

Korona virüsü nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Maltepe'de yaşayan tulum sanatçısı Filiz İlkay, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine tulumuyla müzik performansı sergiledi. Yaşlı komşusu da tulum çalan kadına balkonunda org ile ritim tuttu. Balkonlara, pencerelere çıkan mahalle sakinleri şarkılara eşlik edip cep telefonlarıyla bu anları görüntüleyip dans etti. Balkonda tulum performansı havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birçok iş yeri faaliyetini durdururken, özel işletmelerin birçoğu da personelini evden çalışmaya yönlendirdi. Hastalıktan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde insanlar balkonlarında şarkı söylerken, bu etkinliğe bir örnek de İstanbul Maltepe'den geldi. Balkonda tulumuyla komşularına eşsiz sunum sergileyen sanatçıya annesi alkışlarla eşlik etti. Yaşlı komşuların şarkılara eşlik ederek oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Komşularımızın morale ihtiyacı var

Korona virüs salgınına karşı müzisyenlere büyük görev düştüğünü ifade eden Müzisyen Filiz İlkay, "Balkonda tulum çalmayı bende dün deneyimledim ve gerçekten apartmanda olan komşularımızın moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu hissettim. Korona virüsüne karşı biz müzisyenlere de iş düşüyor ve birçok müzisyen arkadaşımız sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyor. Bu salgın döneminde psikolojimizi de korumamız gerekiyor. Her şey inşallah güzel olacak ve düzelecek lütfen umudumuzu kaybetmeyelim. Biz de müzisyenler olarak evimizin balkonlarına sizlere moral ve motivasyon vereceğiz bu sorunu hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.

Her mahalle de bulunan müzisyen arkadaşlar balkonlara çıkmalılar

İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirten Müzisyen İlkay, "Dün akşam bir kez çaldım ve komşularımız devam etmemi istedi. İnsanların bu dönemde moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bu çalışmanın faydalı olduğunu görünce bundan sonra balkondan tulumumu çalmaya devam edeceğim. Bence her mahalledeki müzisyen en azından hem sağlık çalışanlarımıza destek hem de insanlarımıza hem de komşularımıza moral vermek için evlerinden, evlerinin balkonlarından müziklerini yapsınlar. Sosyal medyada canlı yayınlar yapıyoruz. Böyle canlı canlı çalmakta bence çok faydalı bu da biz müzisyenlere düşen bir misyon olarak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan evlerinin balkonlarında şarkılara eşlik eden vatandaşlar, Bu salgına karşı evimizdeyiz. Komşularımızla müziğe eşlik ediyoruz. Bizim için moral ve motivasyon oluyor. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz. Bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde yeneceğiz" diye ifade ettiler.

Kaynak: İHA